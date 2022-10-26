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Бавовна-time. Под Донецком полыхает нефтебаза

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В Шахтерске сейчас жарко

Бавовна-time. Под Донецком полыхает нефтебаза

фото из соцсетей

Новина українською

В оккупированном Шахтерске (Донецкая база) загорелась нефтебаза. Оккупационные власти заявляют о якобы ударе Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

В частности, сообщается о масштабном пожаре в районе железнодорожного вокзала. Огонь такой силы, что мощное зарево видно из соседних городов и сел. Шахтерск находится в 50 километрах на восток от Донецка.

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Как заявили оккупационные власти, по местной нефтебазе был нанесен удар.

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В статье: война с россией
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