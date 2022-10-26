Бавовна-time. Под Донецком полыхает нефтебаза
В Шахтерске сейчас жарко
фото из соцсетей
В оккупированном Шахтерске (Донецкая база) загорелась нефтебаза. Оккупационные власти заявляют о якобы ударе Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
В частности, сообщается о масштабном пожаре в районе железнодорожного вокзала. Огонь такой силы, что мощное зарево видно из соседних городов и сел. Шахтерск находится в 50 километрах на восток от Донецка.
Как заявили оккупационные власти, по местной нефтебазе был нанесен удар.
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