Вечером 26.10 было сбито почти два десятка мопедов – высокую эффективность показало западное вооружение

Оккупанты продолжают атаковать Украину дронами-камикадзе иранского производства. Так, с 22:00 по 00:00 26 октября россиянами было выпущено более двух десятков "Shahed-136". 17 дронов уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Еще два "Shahed-136" уничтожили другие подразделения Сил обороны Украины. Пятнадцать "шахидов" уничтожены в Одесской, три – в Николаевской и один – в Винницкой областях. Высокую эффективность боевой работы показало вооружение, предоставленное Украине западными партнерами.

Кроме того, в зоне ответственности воздушного командования "Восток" зенитным ракетным подразделением уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.