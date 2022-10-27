россияне ночью обстреляли окрестности Запорожья из РСЗО, а также нанесли удар по Киевщине – есть прилеты

В ночь на 27 октября российские оккупационные войска нанесли удар по территории Киевской области, в результате чего на месте попадания возник пожар. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

"Враг нанес удар по одной из громад области. Все службы на месте. Идет ликвидация пожара".

По предварительным данным ОВА, жертв и раненых в результате удара нет. Информацию о разрушениях пока не сообщают. Глава ОВА дополнительно сообщил, что в области работала противовоздушная оборона. Также впоследствии он уточнил, что после ночной атаки в одной из громад зафиксировали несколько прилетов. На месте работают спасатели и экстренные службы. Также силы ПВО ликвидировали вражеские воздушные объекты.

Ночью враг атаковал окрестности областного центра Запорожья. По предварительной информации, это были три снаряда реактивных систем залпового огня "смерч". Пострадавших нет. Разрушен объект инфраструктуры. Возник пожар, который был своевременно ликвидирован сотрудниками ГСЧС. В настоящее время объекты инфраструктуры остаются без электроснабжения. В некоторых зданиях вылетели стекла. Работы продолжаются.

Николаевский район: за минувшие сутки под вражескими обстрелами находилась Шевченковская громада. Вчера в 08:45, 11:50, 16:20, 18:25, 21:50, 22:40 и сегодня в 02:45 обстрелам подверглись пять населенных пунктов громады. В результате артиллерийских ударов повреждена инфраструктура. Пострадавших нет.