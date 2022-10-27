  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. россияне ночью обстреляли окрестности Запорожья из РСЗО, а также нанесли удар по Киевщине – есть прилеты
В тренде

россияне ночью обстреляли окрестности Запорожья из РСЗО, а также нанесли удар по Киевщине – есть прилеты

Общие новости
(1 голосов)

Нелюди

россияне ночью обстреляли окрестности Запорожья из РСЗО, а также нанесли удар по Киевщине – есть прилеты

Резниченко Телеграм-канал

Новина українською

В ночь на 27 октября российские оккупационные войска нанесли удар по территории Киевской области, в результате чего на месте попадания возник пожар. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

"Враг нанес удар по одной из громад области. Все службы на месте. Идет ликвидация пожара".

По предварительным данным ОВА, жертв и раненых в результате удара нет. Информацию о разрушениях пока не сообщают. Глава ОВА дополнительно сообщил, что в области работала противовоздушная оборона. Также впоследствии он уточнил, что после ночной атаки в одной из громад зафиксировали несколько прилетов. На месте работают спасатели и экстренные службы. Также силы ПВО ликвидировали вражеские воздушные объекты.

Ночью враг атаковал окрестности областного центра Запорожья. По предварительной информации, это были три снаряда реактивных систем залпового огня "смерч". Пострадавших нет. Разрушен объект инфраструктуры. Возник пожар, который был своевременно ликвидирован сотрудниками ГСЧС. В настоящее время объекты инфраструктуры остаются без электроснабжения. В некоторых зданиях вылетели стекла. Работы продолжаются.

Николаевский район: за минувшие сутки под вражескими обстрелами находилась Шевченковская громада. Вчера в 08:45, 11:50, 16:20, 18:25, 21:50, 22:40 и сегодня в 02:45 обстрелам подверглись пять населенных пунктов громады. В результате артиллерийских ударов повреждена инфраструктура. Пострадавших нет.

Читайте такжеВечером 26.10 было сбито почти два десятка мопедов – высокую эффективность показало западное вооружение

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде