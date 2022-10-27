Открыли 70 тысячу уничтоженных оккупантов. О потерях россиян за 26 октября
Добавилось четыре десятка техники
Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные об общих боевых потерях россиян начиная с 24 февраля по 26 октября включительно.
За среду в частности было уничтожено еще 320 окупантов, таким образом, потери личного состава армии рф составляют около 69220 человек.
Также за минувшие сутки уничтожены 44 единицы техники, в том числе 19 беспилотников и 1 вертолет.
Потери россиян в технике:
- Танков - 2631 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 5364 (+13) ед,
- артиллерийских систем - 1690 (+4) ед,
- РСЗО - 379 (+0) ед,
- средства ПВО - 192 (+0) ед,
- самолетов - 271 (+0) ед,
- вертолетов - 249 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1398 (+19),
- крылатые ракеты - 351 (+1),
- корабли /катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4078 (+2) ед,
- специальная техника – 150 (+1).
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Комментарии (2)
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Caballero (DC)
27.10.2022 в 09:20
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Nyva_vn_uа (Vinnytsia)
27.10.2022 в 10:17
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