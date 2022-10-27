Открыли 70 тысячу уничтоженных оккупантов. О потерях россиян за 26 октября

Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные об общих боевых потерях россиян начиная с 24 февраля по 26 октября включительно.

За среду в частности было уничтожено еще 320 окупантов, таким образом, потери личного состава армии рф составляют около 69220 человек.

Также за минувшие сутки уничтожены 44 единицы техники, в том числе 19 беспилотников и 1 вертолет.

Потери россиян в технике: