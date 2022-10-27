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Открыли 70 тысячу уничтоженных оккупантов. О потерях россиян за 26 октября

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(2 голосов)

Добавилось четыре десятка техники

Открыли 70 тысячу уничтоженных оккупантов. О потерях россиян за 26 октября

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Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные об общих боевых потерях россиян начиная с 24 февраля по 26 октября включительно.

За среду в частности было уничтожено еще 320 окупантов, таким образом, потери личного состава армии рф составляют около 69220 человек.

Также за минувшие сутки уничтожены 44 единицы техники, в том числе 19 беспилотников и 1 вертолет.

Потери россиян в технике:

  • Танков - 2631 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 5364 (+13) ед,
  • артиллерийских систем - 1690 (+4) ед,
  • РСЗО - 379 (+0) ед,
  • средства ПВО - 192 (+0) ед,
  • самолетов - 271 (+0) ед,
  • вертолетов - 249 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1398 (+19),
  • крылатые ракеты - 351 (+1),
  • корабли /катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4078 (+2) ед,
  • специальная техника – 150 (+1).
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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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Комментарии (2)
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Caballero (DC)
27.10.2022 в 09:20
Алло, #ячечная! Можно объяснить что значит "Открыли 70 тысячу уничтоженных оккупантов"??? потери личного состава армии рф составляют около 69220 человек
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Nyva_vn_uа (Vinnytsia)
27.10.2022 в 10:17
69 вже є, почали набирати 70 тисяч. От що буває коли з освіти тільки ПТУ і телевізор...
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