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В оккупированном Крыму заявили, что Балаклавскую ТЭС атаковал беспилотник

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Так называемый "губернатор"

В оккупированном Крыму заявили, что Балаклавскую ТЭС атаковал беспилотник

Фото россми

Новина українською

Оккупанты Крыма утверждают, что на Балаклавскую ТЭС в ночь на 27 октября совершена атака беспилотным летательным аппаратом. Об этом сообщают российские пропагандистские издания – "Крыминформ", РИА Новости.

Так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развозжаев заявил, что этой ночью на Балаклавскую ТЭС совершена атака БПЛА. Он утверждает, что загорелся один из трансформаторов, находившийся на профилактике и не работавший. По словам Развозжаева, "трансформатор поврежден минимально" и пострадавших нет. Якобы на электроснабжение Севастополя и полуострова этот инцидент никак не влияет.

"Средства радиолокационной защиты по сути "сбили" беспилотник со своей траектории и он не достиг своей цели", – написал так называемый губернатор.

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В статье: война с россией
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Источник:
риа

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