В оккупированном Крыму заявили, что Балаклавскую ТЭС атаковал беспилотник

Оккупанты Крыма утверждают, что на Балаклавскую ТЭС в ночь на 27 октября совершена атака беспилотным летательным аппаратом. Об этом сообщают российские пропагандистские издания – "Крыминформ", РИА Новости.

Так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развозжаев заявил, что этой ночью на Балаклавскую ТЭС совершена атака БПЛА. Он утверждает, что загорелся один из трансформаторов, находившийся на профилактике и не работавший. По словам Развозжаева, "трансформатор поврежден минимально" и пострадавших нет. Якобы на электроснабжение Севастополя и полуострова этот инцидент никак не влияет.