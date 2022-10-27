ВСУ утром в четверг сбили ударный вертолет и штурмовик россиян

Командование Воздушных сил ВСУ сообщает, что утром 27-го октября украинские воины уже успели сбить российские вертолет и самолет

В частности, около 08:00 подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады сбит российский ударный вертолет Ка-52.

А около 08:40 подразделением зенитной ракетной Одесской бригады сбит российский штурмовик Су-25.

Заметим, что таким образом ВСУ уничтожили 250-й вертолет – в сводке Генштаба о потерях россиян по состоянию на утро 27 октября числилось 249 сбитых вертолетов. Также это 272-й сбитый самолет согласно данным ВСУ.