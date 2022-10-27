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"Все гораздо ужаснее, чем мы себе представляем в Германии". Штайнмайер – о впечатлениях от визита в Украину

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"Все гораздо ужаснее, чем мы себе представляем в Германии". Штайнмайер – о впечатлениях от визита в Украину

Getty Images / Global Images Ukraine

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Федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер во время визита в Украину был шокирован военными разрушениями и рассказами мирного населения. Об этом Штайнмайер заявил в интервью немецкому изданию Tagesschau.

"Все гораздо ужаснее, чем мы себе представляем в Германии. Конечно, все, кто умеет думать и сочувствовать, хочет, чтобы боевые действия прекратились. Однако справедливый мир не может означать, что захват земли в конечном счете будет скреплен волей перемирия. Это означает, что суверенитет, независимость и территориальная целостность Украины должны быть сохранены. Сейчас мы еще не в этой точке".

По словам Штайнмайера, пока не наблюдаются признаки возможных мирных переговоров. Он также выразил сомнение, что москва сможет договориться о мире с Украиной и Западом, учитывая решение москвы ворваться в соседнюю страну, полное игнорирование свободы "братского народа" и нарушение международного права.

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В статье: война с россией Франк-Вальтер Штайнмайер
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Источник:
tagesschau.de

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