ISW, Reuters: путин не хочет переговоров с Украиной, на G20 он использует зерновое соглашение как рычаг влияния

Риторика главы рф путина указывает на то, что тот не заинтересован в серьезных переговорах с Украиной по завершению войны. Зато он сохраняет по отношению к ней "максималистские" цели. Об этом указали аналитики американского Института изучения войны ISW. Они проанализировали последние заявления российского диктатора.

На днях пути цинично выразилось, что Украина "потеряла суверенитет". Также он говорил, мол, США используют Украину как "таран" против россии.

В то же время издание Reuters сообщает со ссылкой на неназванного европейского дипломата, проинформированного в вопросе, что кремлевский карлик, вероятно, использует возможное продление "зернового соглашения" как рычаг влияния и способ доминировать на саммите "Большой двадцатки" в Индонезии в следующем месяце. По словам дипломата, путин посетит саммит G20 на острове Бали, который начнется 15 ноября.

"Это способ для россиян оказать влияние на саммите G20, но пролонгация или долгосрочное продление зернового соглашения им ничего не стоит". По мнению дипломата, в конце концов, россия позволит продлить соглашение на четыре месяца или даже пойдет на более длительную пролонгацию, поскольку "не захочет столкнуться с международным осуждением прекращения зернового соглашения".

"Это первое крупное событие с начала войны, и каждый глава государства, который хочет быть посредником, начиная с президента Макрона, сделает шаг к гостиничному номеру путина, чтобы стать посредником, убедившим путина продлить зерновое соглашение. На этом саммите путин будет руководить".