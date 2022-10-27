США ускорят перевооружение своих ядерных сил в Европе - Politico

Американское издание Politico сообщает, что Соединенные Штаты Америки ускоряют развертывание на базах НАТО в Европе более точной версии своей основной ядерной авиабомбы B61-12.

Сначала сообщалось, что переоснащение состоится весной 2023 года, но, как утверждают дипломатические источники издания, сроки были смещены на декабрь 2022-го. США уже проинформировали союзников по НАТО о соответствующем шаге.

Politico отмечает, что США идут на такой шаг на фоне ядерных угроз России по отношению к Украине с целью предостеречь москву от перехода границы по применению оружия массового уничтожения.

В то же время официальный представитель Пентагона генерал Патрик Райдер в комментарии изданию подчеркнул, что модернизация этих ядерных авиабомб ведется уже много лет и давно запланирована. По его словам, этот процесс никак не связан с происходящим в Украине.

Бомбы B61 были разработаны в 1960-х годах, на их модернизацию к версии B61-12 было потрачено 10 млрд долларов. В настоящее время на базах в Германии, Италии, Бельгии, Нидерландах и Турции хранится около 100 бомб.