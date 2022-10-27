Плюс надводные БПЛА. Германия передала Украине еще несколько РСЗО MARS II и САУ Panzerhaubitzen 2000

Германия передала Украине новый пакет военной помощи для борьбы с российскими захватчиками. ВСУ получили боеприпасы, реактивные системы залпового огня и САУ. Об этом говорится на сайте немецкого правительства. Также немцы передали два надводных беспилотных летательных аппарата.

Речь идет о двух РСЗО MARS II с боеприпасами (общее количество переданных систем достигло 5), также было передано 4 самоходных артиллерийских установки Panzerhaubitzen 2000 (общее количество переданных САУ в рамках совместного проекта Германии и Нидерландов достигло 14).

Кроме того, ФРГ передала артиллерийские боеприпасы 155 мм и патроны к 40-мм гранатометам. Также украинские войска получили 2 надводных дрона.