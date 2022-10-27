Офицеры ВСУ показали НАТО уникальную систему слежения за врагом – у Альянса нет ей аналогов

Офицеры Центра инноваций и развития оборонных технологий Министерства обороны Украины совместно с министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым представили на закрытом мероприятии НАТО украинскую программу ситуационной осведомленности Delta, обеспечивающую военные разнообразные данные о враге и координации сил на поле боя.

Презентация состоялась во время мероприятия НАТО TIDE Sprint, которое проводится всего дважды в год в США и Европе и в настоящее время проходит в городе Вирджиния-Бич, штат Вирджиния, США. Tide Sprint – одна из ключевых площадок НАТО, где эксперты, ученые и разработчики из более чем 30 стран мира обмениваются опытом и возможностями адаптации Североатлантического союза к технологическим изменениям.

В этот раз украинских специалистов пригласили поделиться опытом применения цифровых решений, роботов и современных ИТ-разработок для получения преимущества на поле боя во время войны с россией, в частности, о программе ситуационной осведомленности, аналоги которой только создаются в странах-членах Альянса.

Речь идет об уникальной украинской разработке, системе Delta. Она обеспечивает объемное понимание пространства боя в режиме реального времени, интегрирует информацию о противнике от различных сенсоров и источников, в том числе разведданные, на цифровой карте, не требует дополнительных настроек и может работать на любом устройстве.

Delta является облачным решением и уже сейчас внедряет стандарты НАТО и последние тренды индустрии, такие как cloud native environment, zero trust security, multi domain operations, рассказал разработчик Delta майор Сергей Гальчинский. Платформа и сервисы Delta построены по стандартам НАТО, поэтому система совместима с аналогичными решениями, которые используют армии стран-членов Альянса.