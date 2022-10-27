Новый премьер-министр Италии пообещала продолжить поставлять оружие для ВСУ

Новый премьер-министр Италии Джорджия Мелони пообещала продолжать оказывать военную помощь Украине. Об этом шла речь во время ее выступления в итальянском парламенте, Мелони цитирует Reuters.

Джорджия подчеркнула, что снабжение оружием является единственным средством достижения справедливого мира в Украине.