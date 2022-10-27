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Новый премьер-министр Италии пообещала продолжить поставлять оружие для ВСУ

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Единственный способ достичь мира

Новый премьер-министр Италии пообещала продолжить поставлять оружие для ВСУ

GettyImages

Новина українською

Новый премьер-министр Италии Джорджия Мелони пообещала продолжать оказывать военную помощь Украине. Об этом шла речь во время ее выступления в итальянском парламенте, Мелони цитирует Reuters.

Джорджия подчеркнула, что снабжение оружием является единственным средством достижения справедливого мира в Украине.

"Мира можно достичь, поддержав Украину... Это единственный шанс, чтобы вести переговоры... Мы должны работать на мир, и мы будем делать это в полном согласии с нашими западными союзниками, принимая во внимание волю украинского народа", - отметила премьер.

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В статье: война с россией
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Источник:
reuters.com

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