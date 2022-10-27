Новый премьер-министр Италии пообещала продолжить поставлять оружие для ВСУ
Единственный способ достичь мира
GettyImages
Новый премьер-министр Италии Джорджия Мелони пообещала продолжать оказывать военную помощь Украине. Об этом шла речь во время ее выступления в итальянском парламенте, Мелони цитирует Reuters.
Джорджия подчеркнула, что снабжение оружием является единственным средством достижения справедливого мира в Украине.
"Мира можно достичь, поддержав Украину... Это единственный шанс, чтобы вести переговоры... Мы должны работать на мир, и мы будем делать это в полном согласии с нашими западными союзниками, принимая во внимание волю украинского народа", - отметила премьер.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:reuters.com
Популярное сейчас
- Днепр-1 - Аполлон. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 27 октября 2022
- Открыли 70 тысячу уничтоженных оккупантов. О потерях россиян за 26 октября
- Фиаско Барселоны и Атлетико, разгром от Урагана. Главные новости за 26 октября
- Израиль уничтожил завод по сборке иранских дронов
- Kalush Orchestra и The Rasmus перепели легендарный хит финской рок-группы. ВИДЕО
- Готова покорять мир: Свитолина вместе с новорожденной дочкой отправилась домой
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн