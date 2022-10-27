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Вышли в футболках с буквами "Z" и "V": экс-игрок сборной Украины сыграл матч в оккупированном Крыму

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(2 голосов)

"Спорт внє палітікі"?

Вышли в футболках с буквами "Z" и "V": экс-игрок сборной Украины сыграл матч в оккупированном Крыму

Фото: fctsk.ru

Новина українською

В пгт Аграрное (оккупированный Крым) состоялся матч ветеранов "Таврии" и "Мариуполя".

В пропагандистском поединке участие принял экс-нападающий "Таврии" и мариупольского "Металлурга" Александр Гайдаш. Он является лучшим бомбардиром "Таврии" в чемпионатах Украины - 85 голов. На его счету также два поединка в форме национальной команды. После аннексии Крыма принял российское гражданство и стал гендиректором симферопольского клуба ТСК.

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Кроме Гайдаша в этой игре также сыграли Евгений Таран (бывший форвард "Николаева", "Ильичевца" и "Крымтеплицы") и Андрей Пилипенко (экс-защитник мариупольских "Новатора" и "Азовца", северодонецких "Химика" и "Молнии", а также луганской "Зари"), которые были авторами голов в матче.

Перед игрой команды вышли в футболках с буквами "Z" и "V". На арбитрах была экипировка с буквой "О". Сама встреча завершилась ничейным результатом со счетом 2:2.

Вышли в футболках с буквами "Z" и "V": экс-игрок сборной Украины сыграл матч в оккупированном Крыму - изображение 1
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В статье: Александр Гайдаш Андрей Пилипенко война с россией
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Источник:
fctsk.ru

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Комментарии (4)
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
27.10.2022 в 14:13
Маразм крепчает
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+1
0
aleks68
27.10.2022 в 13:49
придёт день и получит по заслугам ватная подстилка
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+3
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
27.10.2022 в 13:45
Пі.@р@си - вони і в Криму пі.@р@си
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+3
0
avatar
Прocтo Тoлик (Одесса)
27.10.2022 в 13:49
z а л у п ы против v ы б л я д к о в
Ответить
+4
0

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