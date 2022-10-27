Вышли в футболках с буквами "Z" и "V": экс-игрок сборной Украины сыграл матч в оккупированном Крыму
"Спорт внє палітікі"?
Фото: fctsk.ru
В пгт Аграрное (оккупированный Крым) состоялся матч ветеранов "Таврии" и "Мариуполя".
В пропагандистском поединке участие принял экс-нападающий "Таврии" и мариупольского "Металлурга" Александр Гайдаш. Он является лучшим бомбардиром "Таврии" в чемпионатах Украины - 85 голов. На его счету также два поединка в форме национальной команды. После аннексии Крыма принял российское гражданство и стал гендиректором симферопольского клуба ТСК.
Кроме Гайдаша в этой игре также сыграли Евгений Таран (бывший форвард "Николаева", "Ильичевца" и "Крымтеплицы") и Андрей Пилипенко (экс-защитник мариупольских "Новатора" и "Азовца", северодонецких "Химика" и "Молнии", а также луганской "Зари"), которые были авторами голов в матче.
Перед игрой команды вышли в футболках с буквами "Z" и "V". На арбитрах была экипировка с буквой "О". Сама встреча завершилась ничейным результатом со счетом 2:2.
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