Забивает много и играет ярко: Марко Девичу – 39 лет
Первый после Бога?
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Марко Девич родился 27 октября 1983 года в Белграде. Форвард сыграл 35 матчей за сборную Украины. Карьеру начинал в "Звездаре", после чего защищал цвета "Железника", "Радничков" и "Вождоваца".
Из Сербии в Украину Девич переехал в 2005 году в "Волынь". После двух сезонов в составе луцкой команды Марко присоединился к харьковскому "Металлисту", с которым ему удалось стать серебряным и бронзовым призером чемпионата Украины. В составе донецкого "Шахтера" форвард становился чемпионом страны и обладателем Суперкубка.
После этапа с "горняками" нападающий ненадолго вернулся в "Металлист", после чего играл за "Рубин", "Ростов", "Вадуц", "Сабах" и "Вождовац". В 2020-м году Марко повесил бутсы на гвоздь.
Девич – лучший бомбардир нашего первенства в сезоне 2007/08 (19 голов), член символического клуба бомбардиров имени Олега Блохина (138 мячей) и лучший бомбардир в истории "Металлиста" (98 голов).
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