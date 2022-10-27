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В ВСУ спрогнозировали, какие именно "непростые решения" подготовил суровикин в контексте Херсонщины

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Проклятые нелюди могут пойти на ужасную тактику

В ВСУ спрогнозировали, какие именно "непростые решения" подготовил суровикин в контексте Херсонщины

Військове телебачення України

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россия во время ухода с левого берега Херсона может прибегнуть к подрыву жилых массивов, чтобы превратить оккупированную им территорию в выжженную землю. Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов сообщил об этом во время брифинга:

"Учитывая отсутствие у так называемой "второй армии мира" гуманности и соблюдения международных конвенций, а также патологическую ложь всех кремлевских политиков и пропагандистов, противник может принять "непростые решения". Наиболее вероятно, что во время отступления противник, кроме массовой эвакуации, может прибегнуть к проведению серии терактов с подрывом жилых массивов, превращения временно им оккупированной территории на выжженную землю с нанесением критических убытков инфраструктуре возвращенных Украине территорий".

"Учитывая последние информационные вбросы рф по "грязной бомбе", не исключается также, что оккупанты могут организовать взрывы на Запорожской атомной электростанции с целью ее окончательного выведения из строя и провоцирования локальной техногенной катастрофы с обвинением в этом Украины".

Напомним, 18 октября командующий российскими оккупационными войсками в Украине суровикин не исключил принятия "непростых решений" по поводу предстоящего прихода в оккупированный Херсон ВСУ.

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В статье: Артем Громов война с россией
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