В Украине создали новый беспилотник ШАРК, он может корректировать HIMARS

Украинская компания Укрспецсистемс разработала новый, устойчивый к работе в условиях РЭБ, беспилотный авиационный комплекс "ШАРК", который среди прочего может корректировать американские реактивные артиллерийские системы HIMARS.

"Разработка "ШАРК" велась фактически уже во время полномасштабного вторжения как оперативный ответ нашей компании на вызовы и нужды украинской армии. Сегодня "ШАРК" полностью готов к применению в боевых условиях".

Разработка БПЛА от проекта до первого полета длилась менее полугода. "ШАРК" сконструирован специально для проникновения на временно контролируемую врагом территорию: для проведения глубинной аэроразведки и корректировки, в том числе западного дальнобойного вооружения, в частности, HIMARS. Беспилотник позволяет углубиться в тыл врага до 60 км и вести наблюдение на расстоянии 5 км от БПЛА до объекта. Он будет полезен при планировании и проведении наступательных операций, а также для прогнозирования действий врага.