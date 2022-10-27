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В ряде областей Украины вводят жесткие ограничения на электричество, отключения в Киеве будут более массовыми

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Потому что оккупанты ночью снова обстреляли объекты энергетики

В ряде областей Украины вводят жесткие ограничения на электричество, отключения в Киеве будут более массовыми

ДТЕК

Новина українською

В результате атаки россиян по энергетической инфраструктуре Украины дефицит электроэнергии в Киеве может составить 30%, отключения будут более длительными и будут касаться значительно большего количества потребителей. Об этом сообщила пресс-служба компании-поставщика электроэнергии из группы ДТЭК Yasno. Разрушения серьезны, поэтому будет резко ухудшаться ситуация с энергоснабжением.

Обычно Киев потребляет 1 000-1 200 МВт, однако в настоящее время ориентировочная мощность составляет 600-800 МВт. То есть, почти пол Киева может остаться без света. Чтобы не допустить полного обесточивания операторы системы распределения будут ограничивать потребление электроэнергии по указаниям Укрэнерго. Графики вероятных стабилизационных отключений пока не актуальны. Более жесткие и продолжительные отключения электроснабжения будут применены в течение нескольких дней.

В ночь на 27 октября российская армия в очередной раз атаковала украинскую энергетическую инфраструктуру и повредила оборудование, поэтому в центральных областях Украины будут более жесткие ограничения электроэнергии. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Так, более жесткие ограничения могут быть в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях. Там длительность необходимого ограничения электроэнергии будет зависеть от текущей ситуации в энергосистеме.

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В статье: война с россией
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