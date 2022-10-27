Российские оккупанты в Луганске хотят снести стадион "Авангард" и на его месте построить новое спортивное сооружение. Об этом сообщил первый заместитель министра культуры, спорта и молодежи так называемой "лнр" александр корниенко.

"Сейчас город москва занялся восстановлением стадиона "Авангард" в центре Луганска, на улице Оборонная. Готовится проект, и в ближайшее время, скорее всего после Нового года, начнется уже его восстановление. Скорее всего, там будет не ремонт, а будет полностью возводиться новое здание. Полностью весь "Авангард" будет сноситься: и трибуны, и здания, будет полностью строиться новый стадион. Проект будет масштабный", — сказал Корниенко в комментарии ТАСС.

Арена была построена в 1951 году. До оккупации города российскими захватчиками там домашние матчи проводила "Заря".