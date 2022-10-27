На Херсонщине задержали четырех жительниц, которые участвовали в проведении псевдореферендума - ФОТО

На освобожденной территории Херсонщины разоблачено и сообщено о подозрении четырем жителям Бериславского района, участвовавшим в работе избирательной комиссии, созданной оккупационными властями для проведения псевдореферендума по выходу из состава Украины и присоединению к РФ временно оккупированной территории Херсонской области. В настоящее время им избрана безальтернативная мера пресечения - содержание под стражей.

Об этом в телеграм-канале сообщает Офиса Генерального прокурора.

По данным следствия, с 23 по 27 сентября 2022 года подозреваемые в сопровождении вооруженных представителей РФ ходили по домам местных жителей с бюллетенями и урной, "рекомендуя" участвовать в незаконном голосовании. После завершения псевдоволеизъявления они передали бюллетени так называемой главе избирательной комиссии для последующего подсчета результатов.

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При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры им поставлено в известность о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).