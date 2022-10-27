В оккупированном Шахтерске снова масштабный пожар, горит нефтебаза - ВИДЕО

Во временно оккупированном Шахтерске Донецкой области снова возник масштабный пожар, горит нефтехранилище.

Об этом сообщают пропагандисты из РИА Новости.

По данным роспропаганды, ВСУ якобы обстреляли из HIMARS нефтебазу, в результате чего пострадали 4 человека.