В оккупированном Шахтерске снова масштабный пожар, горит нефтебаза - ВИДЕО
Пропагандисты снова обвиняют ВСУ
фото из соцсетей
Во временно оккупированном Шахтерске Донецкой области снова возник масштабный пожар, горит нефтехранилище.
Об этом сообщают пропагандисты из РИА Новости.
По данным роспропаганды, ВСУ якобы обстреляли из HIMARS нефтебазу, в результате чего пострадали 4 человека.
Напомним, что в среду, 26 октября, в оккупированном Шахтерске Донецкой области возник
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