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Даже клоуны уехали. Российский канал ТНТ прекратил снимать юмористические шоу – СМИ

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Крутят свои непонятные сериалы

Даже клоуны уехали. Российский канал ТНТ прекратил снимать юмористические шоу – СМИ

фото из свободных источников

Новина українською

Российский телеканал ТНТ прекратил снимать комедийные шоу. Комики покинули страну, а руководство канала предпочитает делать сериалы, сообщили источники Telegram-канала Baza.

Перемены начались после того, как телеканалом начала руководить в феврале российская журналистка Тина Канделаки. Именно она захотела выпускать больше сериалов, поэтому производство комедийных шоу "Импровизация", "Импровизация. Команды", "Где логика" и "Двое на миллион" остановили.

"Больше никакого "Comedy Баттла" и "Импровизации". Впрочем, сейчас на телеканале идет новый сезон "Импровизации", но его съемки прошли еще в апреле и с тех пор не возобновлялись", — говорят собеседники.

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Производство комедийного шоу "Импровизация. Команды" должны были начать осенью, но прошлым летом ТНТ не стал проводить запланированные кастинги. Новый проект "Comedy Баттл" перенесли на следующий год.

"Из-за проведения "спецоперации" и мобилизации часть комиков покинула страну. В августе канал объявлял кастинг, но о его результатах ничего неизвестно, а на странице с анкетой для участия теперь появляется ошибка 404", — пишет Baza.

Впрочем, директор ТНТ позже опровергла информацию об остановке производства комедийных шоу и пообещала в новом сезоне презентацию новых проектов.

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В статье: война с россией
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