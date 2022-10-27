Даже клоуны уехали. Российский канал ТНТ прекратил снимать юмористические шоу – СМИ
Крутят свои непонятные сериалы
фото из свободных источников
Российский телеканал ТНТ прекратил снимать комедийные шоу. Комики покинули страну, а руководство канала предпочитает делать сериалы, сообщили источники Telegram-канала Baza.
Перемены начались после того, как телеканалом начала руководить в феврале российская журналистка Тина Канделаки. Именно она захотела выпускать больше сериалов, поэтому производство комедийных шоу "Импровизация", "Импровизация. Команды", "Где логика" и "Двое на миллион" остановили.
"Больше никакого "Comedy Баттла" и "Импровизации". Впрочем, сейчас на телеканале идет новый сезон "Импровизации", но его съемки прошли еще в апреле и с тех пор не возобновлялись", — говорят собеседники.
Производство комедийного шоу "Импровизация. Команды" должны были начать осенью, но прошлым летом ТНТ не стал проводить запланированные кастинги. Новый проект "Comedy Баттл" перенесли на следующий год.
"Из-за проведения "спецоперации" и мобилизации часть комиков покинула страну. В августе канал объявлял кастинг, но о его результатах ничего неизвестно, а на странице с анкетой для участия теперь появляется ошибка 404", — пишет Baza.
Впрочем, директор ТНТ позже опровергла информацию об остановке производства комедийных шоу и пообещала в новом сезоне презентацию новых проектов.
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