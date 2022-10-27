Даже клоуны уехали. Российский канал ТНТ прекратил снимать юмористические шоу – СМИ

Российский телеканал ТНТ прекратил снимать комедийные шоу. Комики покинули страну, а руководство канала предпочитает делать сериалы, сообщили источники Telegram-канала Baza.

Перемены начались после того, как телеканалом начала руководить в феврале российская журналистка Тина Канделаки. Именно она захотела выпускать больше сериалов, поэтому производство комедийных шоу "Импровизация", "Импровизация. Команды", "Где логика" и "Двое на миллион" остановили.

"Больше никакого "Comedy Баттла" и "Импровизации". Впрочем, сейчас на телеканале идет новый сезон "Импровизации", но его съемки прошли еще в апреле и с тех пор не возобновлялись", — говорят собеседники.

Читайте также Блинкен: США предупредили Путина о последствиях применения ядерного оружия

Производство комедийного шоу "Импровизация. Команды" должны были начать осенью, но прошлым летом ТНТ не стал проводить запланированные кастинги. Новый проект "Comedy Баттл" перенесли на следующий год.

"Из-за проведения "спецоперации" и мобилизации часть комиков покинула страну. В августе канал объявлял кастинг, но о его результатах ничего неизвестно, а на странице с анкетой для участия теперь появляется ошибка 404", — пишет Baza.

Впрочем, директор ТНТ позже опровергла информацию об остановке производства комедийных шоу и пообещала в новом сезоне презентацию новых проектов.