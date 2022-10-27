"Это информационная операция", - Зеленский говорит, что россияне не готовы покинуть Херсон

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские войска не готовы покинуть Херсон, и их якобы подготовка к отходу является информационной операцией.

Об этом Зеленский рассказал в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

"Я не вижу, чтобы они (россияне – ред.) бежали из Херсона. Это информационная атака. Я не могу разглашать все. Это атака, чтобы мы пошли туда, забрали людей из других опасных направлений туда. Это была их информационная операция. Они не готовы оставить Херсон".

На аргумент журналиста, что россияне вывозят из Херсонской области гражданское население, Зеленский отметил: "Не очень много. Это театр. Их наиболее подготовленные солдаты на своих местах, никто не уехал. Мы видим это и не верим им".

В то же время, по словам президента, россияне знают, что не смогут выйти из окружения в Херсоне, если украинские войска достигнут там успеха.

"Они знают об этой проблеме и опасной ситуации. Но мы работаем над этим", - сказал он.

На вопрос, сможет ли Украина освободить Херсон, Зеленский ответил: "Конечно, сможет. Это сложно, потому что ценой являются люди. Мы относимся к людям не так, как в России. Для нее неважно, сколько людей умрут завтра. А для нас это очень важно, мы не можем так поступать. Не можем сказать: "Идите туда и умирайте". Поэтому мы думаем, ищем пути, просим партнеров дать нам больше бронированной техники, чтобы сохранить больше людей".

Президент также выразил убеждение, что миссией и планом российских войск остается оккупация всей территории Украины.

"Они не хотят останавливаться. Они не хотели останавливаться с самого начала. Их миссия только одна, у них нет плана Б или В. У них только один план – оккупировать всю территорию Украины", - сказал он.