Комментатор Кириченко, который отработал два матча одновременно: Это точно не история про два гонорара
Просто так получилось
фото из свободных источников
Комментатор Юрий Кириченко, который смог комментировать два матча одновременно, в интервью Youtube-каналу Брутальний футбол поделился мнением
– Как так получилось, что ты одновременно прокомментировал 2 матча? Один на MEGOGO и один на Setanta.
– Я в супер-детали вдаваться не буду. На самом деле, так сложились обстоятельства, заложником которых я стал. В последний момент мне нужно было принимать решение. Либо динамить полностью какой-то эфир, либо делать то, что я сделал. Понимал, что речь идет не о полном пересечении матчей, а о 15 минутах в двух таймах. Из двух зол показалось… Сделал свой выбор.
У меня были секунды на раздумья, решение принимал я сам. Меня никто не заставлял, не подталкивал. Это точно не та история, которую рассказывали люди о 2 гонорарах. Это вообще кринж, бред сумасшедшего. У меня не было возможности кого-нибудь присоединить, чтобы меня заменили.
– Было трудно комментировать?
– Я бы никому не советовал. Главная задача – не сбиться, у тебя 2 микрофона и 2 экрана. И ты смотришь реально 2 матча. У меня есть такая привычка: по ночам я комментировал матчи НХЛ и очень часто бывает, что команды, за которыми я слежу, мы не показывали. Поэтому очень часто открывал отдельно экран и смотрел, что там происходит, при этом комментировав другую игру. Это стало привычкой и где-то помогло. Кажется, что ни разу нигде ничего не перепутал. На самом деле, это очень сложно.
– Реально прокомментировать 3 матча?
– Зависит от того, будет ли это называться комментированием. Если говоришь об одном матче, то о другом молчишь. Эти паузы, которые возникают, они неуместны. Это точно нельзя назвать высококлассным комментированием, я это полностью признаю.
– Ты слышал такие истории, которые ты повторил? Или это первый случай в истории человечества?
– Не искал и не слышал. Желания войти в историю или вляпаться в историю – не было. Было желание решить сложившуюся проблему.
– А что произошло?
– Не хочу вдаваться в подробности. Хочу, чтобы в этой истории осталась только моя фамилия.
– Ты злой на Виктора Вацко?
– Нет. Почему должен быть злым? Ну это же правда, ну это же было. Не было такого, что перекрутили факты. Его мнения по поводу денег… Вацко ведь не первый день в футболе. Он отлично понимает, какие гонорары за комментирование. Убежден, что он в свое время общался с двумя ресурсами на предмет работы. Виктор отлично понимает, что это не может быть из-за денег.
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