Путин: Нам не нужен ядерный удар по Украине
Диктатор снова о своем
regnum.ru
Президент России Владимир Путин заявил, что не видит в ядерном ударе по Украине никакого политического смысла.
Об этом он сказал, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" в Москве, сообщает Цензор.НЕТ.
"Нам не нужен ядерный удар по Украине, смысла нет – ни политического, ни военного", - заявил Путин.
При этом он добавил, что "пока существует ядерное оружие - существует риск его применения".
Российский диктатор утверждает, что якобы в России "никогда не говорили о применении ядерного оружия". По версии Путина, он всегда реагировал только на слова западных политиков.
На самом деле, ранее Путин неоднократно угрожал применением ядерного оружия, когда говорил о войне с Украиной. Он также перевел ядерные силы РФ в особый режим.
Популярное сейчас
- Есть первое очко! АЕК – Динамо 3:3. Видео голов и обзор матча
- ЛЕ. АЕК (Ларнака) - Динамо 3:3. Очередная свинья от "победителя" Луческу
- В ВСУ спрогнозировали, какие именно "непростые решения" подготовил суровикин в контексте Херсонщины
- ВСУ ликвидировали подполковника ВДВ российской армии
- Kalush Orchestra и The Rasmus перепели легендарный хит финской рок-группы. ВИДЕО
- Готова покорять мир: Свитолина вместе с новорожденной дочкой отправилась домой