Путин: Нам не нужен ядерный удар по Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что не видит в ядерном ударе по Украине никакого политического смысла.

Об этом он сказал, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" в Москве, сообщает Цензор.НЕТ.

"Нам не нужен ядерный удар по Украине, смысла нет – ни политического, ни военного", - заявил Путин.

При этом он добавил, что "пока существует ядерное оружие - существует риск его применения".

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Российский диктатор утверждает, что якобы в России "никогда не говорили о применении ядерного оружия". По версии Путина, он всегда реагировал только на слова западных политиков.

На самом деле, ранее Путин неоднократно угрожал применением ядерного оружия, когда говорил о войне с Украиной. Он также перевел ядерные силы РФ в особый режим.