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Китай заявил о "твердой поддержке" России под руководством Путина

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(1 голосов)

Также заявлено о готовности продвигать сотрудничество с Россией в разных областях

Китай заявил о "твердой поддержке" России под руководством Путина

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Китай будет поддерживать Россию под руководством президента Владимира Путина и планирует усилить сотрудничество между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД КНР.

По данным ведомства, министр иностранных дел Китая Ван И провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

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"Китайская сторона будет твердо поддерживать российскую сторону под руководством президента Путина в объединении и ведении российского народа для преодоления проблем, устранения беспорядков, реализации стратегических целей развития и дальнейшего утверждения статуса России как крупного государства на международном этапе. Это законное право Китая и России осуществлять собственное развитие и возрождение", - сказано в сообщении МИД по итогам разговора двух министров.

Также в министерстве отмечают, что Китай готов продвигать сотрудничество с Россией в разных областях и вывести его "на более высокий уровень".

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В статье: Владимир Путин война с россией
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Комментарии (2)
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Пришта Литин (Київ)
28.10.2022 в 00:08
китайська раса підтримала свого кровожерливого мокшанського вассала. Проти України з цивілізованим Світом триває війна на знищення.
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Acsakal (Kharkiv)
28.10.2022 в 00:05
Це відповідь Сі Цзінь Піна на вітання з обранням від порошенка та зеленського. Вважаю, що питання китаських дешевих кредитів, китайських інвестицій, "китайської моделі побудови партії (д.арахамія) можна на цьому вважати закритим.
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