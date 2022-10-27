Китай заявил о "твердой поддержке" России под руководством Путина
Также заявлено о готовности продвигать сотрудничество с Россией в разных областях
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Китай будет поддерживать Россию под руководством президента Владимира Путина и планирует усилить сотрудничество между странами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД КНР.
По данным ведомства, министр иностранных дел Китая Ван И провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
"Китайская сторона будет твердо поддерживать российскую сторону под руководством президента Путина в объединении и ведении российского народа для преодоления проблем, устранения беспорядков, реализации стратегических целей развития и дальнейшего утверждения статуса России как крупного государства на международном этапе. Это законное право Китая и России осуществлять собственное развитие и возрождение", - сказано в сообщении МИД по итогам разговора двух министров.
Также в министерстве отмечают, что Китай готов продвигать сотрудничество с Россией в разных областях и вывести его "на более высокий уровень".
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