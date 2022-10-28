Вылет Динамо из еврокубков, Днепр-1 в плей-офф Лиги конференций. Главные новости за 27 октября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 27 октября

Киевское “Динамо” прервало серию из шести подряд поражений в еврокубках и смогло набрать первые очки в группе Лиги Европы. Однако результативная ничья (3:3) с кипрским “АЕКом” в пятом туре гарантированно оставит “Динамо” на последнем месте и без еврокубковой весны. Киевляне уступали по ходу матча 0:1 и 1:3, но благодаря голам Ваната и дважды Гармаша поражения избежать удалось. Но не больше. “Фенербахче” и “Ренн” вышли в плей-офф Лиги Европы, “АЕК” отправится в Лигу конференций, матч с турецкой командой будет для “Динамо” последним в еврокубках 2022/23.

Однако весной в еврокубках Украина все же будет представлена двумя командами. Помимо “Шахтера”, выйти в следующий раунд смог “Днепр-1”. Благодаря голу Пихаленка дебютант еврокубков смог обыграть кипрский “Аполлон” (1:0) и и как минимум гарантировать себе место в плей-офф. В случае победы над “АЗ” в последнем туре “Днепр-1” выйдет напрямую в 1/8.

Криштиану Роналду вернулся после своего дисциплинарного остранения, вышел в основе “Манчестер Юнайтед” и забил один гол из своей команды в ворота “Шерифа” Максима Коваля. МЮ выиграл 3:0. А лондонский “Арсенал”, без участия травмированного Александра Зинченко, впервые в группе проиграл, уступив на выезде ПСВ 0:2. Тем не менее “канониры” остаются лидерами своей группы.

КДК УАФ рассмотрел инцидент с дракой, который случился после финального свистка матча седьмого тура УПЛ "Рух" – "Днепр-1" (2:3). Свои объяснения по делу предоставили официальные лица матча – делегат УАФ В. Радушинский и четвертый арбитр М. Козыряцкий. Официальные лица “Руха”(И. Дедишин) и “Днепра-1” (Е. Красников) в заседании не участвовали. По результатам рассмотрения имеющихся материалов КДК УАФ решил отложить рассмотрение дела.

УПЛ официально подтвердила перенос поединка 10-го тура "Ингулец" – "Рух". Новая дата поединка пока что неизвестна. Причина такого решения не оглашена, однако, скорее всего, это связано с тем, что на этой неделе "Рух" U-19 проводил матч Юношеской лиги УЕФА с турецким "Галатасараем" (3:0). За львовян играли несколько футболистов основной команды.

Новым главным тренером “Шальке” назначен Томас Райс. 49-летний специалист, ранее работавший в “Бохуме”, сменил Франка Крамера, покинувшего пост на прошлой неделе. "Шальке" занимает последнюю строчку в турнирной таблице Бундеслиги, набрав шесть очков в 11 турах.