США предоставит Украине новый пакет военной помощи. Также известно, когда у ВСУ появятся NASAMS

Пентагон предоставит Украине новый пакет оружия и другой помощи на сумму 275 миллионов долларов, чтобы увеличить усилия по вытеснению российских войск из ключевых районов на юге страны. Об этом пишет издание Associated Press со ссылкой на четырех американских чиновников, давших комментарий анонимно.

О выделении нового пакета, как ожидается, объявят 28 октября, однако там нет ни одного серьезного нового оружия. Помощь будет направлена ​​на пополнение боеприпасов для уже имеющихся систем вооружений, в частности, для HIMARS.

Также министр обороны Ллойд Остин заявил журналистам, что он ожидает, что США доставят долгожданные передовые системы противовоздушной обороны NASAMS в Украину в начале следующего месяца и научат украинские войска работать на таком вооружении. США обязались в ближайшее время доставить Украине две зенитно-ракетные системы средней дальности NASAMS.

"Мы упорно работали над передачей систем NASAMS. Ожидаем, что в начале следующего месяца сможем осуществить подготовку военных в Украине", – сказал Остин.