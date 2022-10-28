Есть разрушения и пострадавшие. Ночью россияне били по Никополю и Николаеву

Всю ночь от российских "Градов" и тяжелой артиллерии страдала Никопольщина. россияне накрыли огнем три громады: Никопольскую, Марганецкую и Красногригорьевскую. Людей не задело. В Никополе повреждены с десяток многоэтажных и частных домов. Оборваны линии электропередач. В Красногригорьевской громаде изуродованы дачные дома и электросети. Без электричества почти 1000 семей. Энергетики уже приступили к восстановлению.

Ночью, 28 октября, около 02:00 Николаев подвергся обстрелам из зенитно-ракетного комплекса С-300.

В результате ракетного удара разрушено трехэтажное административное здание и повреждено рядом расположенное многоэтажное новостроение. Также повреждения получила хлебопекарня. Один человек получил легкие ранения.