МАГАТЭ проверит ядерные объекты в Украине, чтобы опровергнуть вбросы рф о грязной бомбе
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Инспекторы МАГАТЭ на этой неделе посетят два ядерных объекта в Украине, чтобы опровергнуть российские фейки о подготовке на них "грязной бомбы". Об этом заявил Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Запрос Украины был сделан после того, как россия выступила с обвинениями в деятельности, связанной с "производством грязных бомб" на двух объектах, находящихся под гарантиями МАГАТЭ и регулярно посещаемых инспекторами МАГАТЭ.
"Цель визита – выявление любой возможной незадекларированной ядерной деятельности и материалов, связанных с разработкой "грязных бомб". Как только наши проверки будут завершены, мы оценим результаты и сообщим о выводах в соответствии с нашей стандартной практикой. Агентство предоставит наши выводы Совету руководителей МАГАТЭ, а сразу после этого – общественности".
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