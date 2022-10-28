Плюс самолет и два вертолета. Генштаб обновил потери россиян в войне с Украиной
В ближайшее время пересечем рубеж в 70 тысяч уничтоженных оккупантов
Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные об общих боевых потерях с учетом результатов работы украинских воинов 27 октября.
За прошедшие сутки было еще уничтожено 480 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии рф составляют около 69700 человек.
Также было уничтожено 48 единиц техники, в частности, два вертолета и один самолет.
Потери россиян в технике:
- Танков - 2640 (+9) ед,
- боевых бронированных машин - 5378 (+14) ед,
- артиллерийских систем - 1698 (+8) ед,
- РСЗО - 379 (+0) ед,
- средства ПВО - 192 (+0) ед,
- самолетов - 272 (+1) ед,
- вертолетов - 251 (+2) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1401 (+3),
- крылатые ракеты - 351 (+0),
- корабли /катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4088 (+10) ед,
- специальная техника – 151 (+1).
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