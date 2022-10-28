Плюс самолет и два вертолета. Генштаб обновил потери россиян в войне с Украиной

Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные об общих боевых потерях с учетом результатов работы украинских воинов 27 октября.

За прошедшие сутки было еще уничтожено 480 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии рф составляют около 69700 человек.

Также было уничтожено 48 единиц техники, в частности, два вертолета и один самолет.

Потери россиян в технике: