ВСУ получат еще несколько десятков ударных дронов Warmate

Вооруженные силы Украины получат 20 ударных дронов Warmate, еще двадцать передали на фронт в сентябре. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров 27 октября. В июне через monobank собрали 64 миллиона гривен, которые передали на "Армию дронов". За эти деньги закупили 40 беспилотников Warmate.

"Каждый из них уже выполняет боевые задания. Операторы обозначают точку на карте, предоставляют данные автопилота для удара – и беспилотник самостоятельно поражает цель".

Украина также договорилась о закупке двух наземных систем для дронов Warmate. Деньги на них собрали в рамках проекта "Армия дронов". Warmate – это дрон-камикадзе, разработанный польским предприятием WB Electronics. Лицензию на серийное производство таких беспилотников также черниговское предприятие "Чезара". Такие беспилотники используют армия Польши и другие страны-члены НАТО.