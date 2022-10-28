Известно, когда Baykar планирует завершить строительство завода Байракторов в Украине

Генеральный директор компании Baykar Халук Байрактар ​​сообщил, что на сегодняшний день уже готов архитектурный проект завода Байрактаров в Украине, а также закончена фаза детального проектирования и теперь компания будет двигаться непосредственно к строительству.

Турецкая компания Baykar через два года построит завод в Украине.

Беспилотники, поставленные в Украину Baykar, сыграли немаловажную роль в защите Украины от российской бронетехники и зенитных систем в первые несколько недель российского вторжения.

Беспилотник Bayraktar TB2 приобрел такую ​​популярность среди общественности, что украинцы сочинили о нем песню, а союзники и сами граждане Украины начали беспрецедентные краудфинансовые кампании, чтобы купить больше Байрайтаров.

В рамках соглашения между Турцией и Украиной, подписанного непосредственно перед вторжением россии 24 февраля, Baykar согласился построить свой второй производственный завод в Украине.