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ВСУ ликвидировали оккупанта - сына моряка, затонувшего вместе с Курском

Общие новости
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Продолжил военную династию

ВСУ ликвидировали оккупанта - сына моряка, затонувшего вместе с Курском

Новина українською

В российских социальных сетях появилась информация, что на войне в Украине был убит 25-летний оккупант Данис Ишмуратов из Башкортостана.

При каких обстоятельствах он погиб, не сообщается, но указывается, что похороны состоятся 30 октября.

Новость примечательна тем, что этот Данис Ишмуратов является сыном Фаниса Ишмуратова, мичмана, погибшего на атомной подводной лодке "Курск" в 2000 году. Тогда, по официальной версии, взорвалась учебная торпеда. Российские власти долго не признавали катастрофы и отказывались получать помощь западных стран, из-за чего было потеряно время на спасение. В результате погибли все 118 моряков.

ВСУ ликвидировали оккупанта - сына моряка, затонувшего вместе с Курском - изображение 1
Могила Фаниса Ишмуратова

Поступивший на военную службу в 2021-м Данис Ишмуратов до своей демилитаризации успел дать интервью одному из российских изданий, в котором заявил, что мечтает продолжить военную династию, и хочет, чтобы и его дети тоже стали военными.

В результате его похоронят рядом с отцом в одном из сел Республики Башкортостан.

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В статье: война с россией
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Источник:
Obozrevatel

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