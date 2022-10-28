Байден: Если путин не хочет ядерного удара, то почему он продолжает говорить о нем?
Интересный вопрос
Фото: Dana Ullman (Bloomberg)
российский диктатор путин ведет опасную риторику о возможности применения ядерного оружия. Об этом в интервью NewsNation заявил президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден. У него спросили, верит ли он в слова кремлевского карлика об отсутствии желания применять ядерное оружие в Украине.
"Если у него нет никаких намерений, почему он продолжает говорить об этом? Почему он говорит о возможности применить тактическое ядерное оружие?"
Ранее Байден заявил, что рф допустит "невероятно серьезную ошибку", если использует ядерное оружие. В Пентагоне заявили, что россия врет о якобы подготовке Украиной провокации с "грязной бомбой".
"If he has no intention, why does he keep talking about it?" President Joe Biden says about Russia President Vladimir Putin's statement that he has no intent to use nuclear warfare in Ukraine.— NewsNation (@NewsNation) October 27, 2022
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