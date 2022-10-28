Байден: Если путин не хочет ядерного удара, то почему он продолжает говорить о нем?

российский диктатор путин ведет опасную риторику о возможности применения ядерного оружия. Об этом в интервью NewsNation заявил президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден. У него спросили, верит ли он в слова кремлевского карлика об отсутствии желания применять ядерное оружие в Украине.

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"Если у него нет никаких намерений, почему он продолжает говорить об этом? Почему он говорит о возможности применить тактическое ядерное оружие?"

Ранее Байден заявил, что рф допустит "невероятно серьезную ошибку", если использует ядерное оружие. В Пентагоне заявили, что россия врет о якобы подготовке Украиной провокации с "грязной бомбой".