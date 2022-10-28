Сергей Бубка покинет пост президента НОК – источник

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка намерен покинуть свой пост.

17 ноября пройдет очередная отчетно-выборная Генеральная ассамблея НОК. На ней будет избираться следующий глава Национального олимпийского комитета. Как сообщает Sport.ua со ссылкой на собственные источники, занимавший должность с 2005 года Сергей Бубка не будет выставлять свою кандидатуру.

По информации издания, основными претендентами на вакантную должность будут другие олимпийские чемпионы: 51-летний действующий Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, который был олимпиоником Барселоны-1992 по фехтованию, и лучший в украинской истории борец греко-римского стиля олимпийский чемпион Токио и народный депутат Украины 9-го созыва Жан Беленюк.

Бубка стал президентом НОК в 2005 году, сменив на посту Виктора Януковича. После начала полномасштабного вторжения россиян в Украину Бубку часто критиковали за пассивную позицию в осуждении агрессии.