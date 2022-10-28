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Сергей Бубка покинет пост президента НОК – источник

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(3 голосов)

На должность есть два претендента

Сергей Бубка покинет пост президента НОК – источник

фото - Getty Images

Новина українською

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка намерен покинуть свой пост.

17 ноября пройдет очередная отчетно-выборная Генеральная ассамблея НОК. На ней будет избираться следующий глава Национального олимпийского комитета. Как сообщает Sport.ua со ссылкой на собственные источники, занимавший должность с 2005 года Сергей Бубка не будет выставлять свою кандидатуру.

По информации издания, основными претендентами на вакантную должность будут другие олимпийские чемпионы: 51-летний действующий Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, который был олимпиоником Барселоны-1992 по фехтованию, и лучший в украинской истории борец греко-римского стиля олимпийский чемпион Токио и народный депутат Украины 9-го созыва Жан Беленюк.

Бубка стал президентом НОК в 2005 году, сменив на посту Виктора Януковича. После начала полномасштабного вторжения россиян в Украину Бубку часто критиковали за пассивную позицию в осуждении агрессии.

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В статье: Сергей Бубка Жан Беленюк Вадим Гутцайт НОК Украины
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Источник:
Sport.ua

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Комментарии (3)
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lucky_guy
28.10.2022 в 13:31
Дай Бог, що це правда. Цьому ватніку дорога на ростов. Сподіваюсь, що Беленюк займе посаду
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Виталий1981 (Україна)
28.10.2022 в 13:06
Сподіваюся, хоч у нього дітей не залишилось...
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chakvoron (Хоростків)
28.10.2022 в 13:15
Є син, екстенісист Сергій Бубка джуніор
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