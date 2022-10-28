Британская разведка: На большинстве участков фронта россия перешла к обороне
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
По данным британской разведки, российские оккупационные силы в Украине переходят в оборону на большинстве участков фронта из-за недоукомплектованности и плохой подготовки. В Херсонской области россия, вероятно, усилила мобилизованными резервистами некоторые из своих подразделений к западу от Днепра. Однако это произошло из-за крайне низкого уровня комплектования. Разведка отмечает, что в сентябре российские офицеры описывали роты на Херсонском направлении как каждую из шести-восьми человек. При этом роты должны разворачиваться примерно из 100 человек.
"За последние шесть недель произошел явный переход российских сухопутных войск к долгосрочной оборонной позиции на большинстве участков линии фронта в Украине. Вероятно, это связано с более реалистичной оценкой того, что сильно недоукомплектованные и плохо обученные силы в Украине способны лишь к оборонительным операциям".
По данным британского ведомства, даже если россиянам удастся укрепить долгосрочные оборонные рубежи в Украине, ее оперативный план останется уязвимым. Чтобы вернуть себе инициативу, ей нужно будет возродить более качественные, более мобильные силы, способные динамично противостоять украинским прорывам и проводить собственные крупномасштабные наступательные операции.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 28 October 2022— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) October 28, 2022
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???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/yNo37EBZo9
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