Британская разведка: На большинстве участков фронта россия перешла к обороне

По данным британской разведки, российские оккупационные силы в Украине переходят в оборону на большинстве участков фронта из-за недоукомплектованности и плохой подготовки. В Херсонской области россия, вероятно, усилила мобилизованными резервистами некоторые из своих подразделений к западу от Днепра. Однако это произошло из-за крайне низкого уровня комплектования. Разведка отмечает, что в сентябре российские офицеры описывали роты на Херсонском направлении как каждую из шести-восьми человек. При этом роты должны разворачиваться примерно из 100 человек.

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"За последние шесть недель произошел явный переход российских сухопутных войск к долгосрочной оборонной позиции на большинстве участков линии фронта в Украине. Вероятно, это связано с более реалистичной оценкой того, что сильно недоукомплектованные и плохо обученные силы в Украине способны лишь к оборонительным операциям".

По данным британского ведомства, даже если россиянам удастся укрепить долгосрочные оборонные рубежи в Украине, ее оперативный план останется уязвимым. Чтобы вернуть себе инициативу, ей нужно будет возродить более качественные, более мобильные силы, способные динамично противостоять украинским прорывам и проводить собственные крупномасштабные наступательные операции.