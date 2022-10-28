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Ломаченко: Не вижу смысла обращаться к путину

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Василий верит, что многие россияне против войны с Украиной

Ломаченко: Не вижу смысла обращаться к путину

фото - Getty Images

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Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) в интервью американскому YouTube каналу FightHub TV заявил, что не видит смысла обращаться к президенту страны, которая напала на его родину.

"Очень много звезд обращалось к путину и к россиянам, пришедшим в нашу страну с войной. Но, как мы видим, ничего не изменилось. Не хочу быть говорящей головой, которая просто сотрясает воздух, и говорить, что путин такой, путин сякий, русские \, уходите... Это ничего не изменит... Я знаю, что многие люди в россии выступают против происходящего. Против того, что мы воюем друг против друга. И, как мы видим, никто не может повлиять на главнокомандующего с той стороны", - сказал Ломаченко.

Напомним, что ранним утром воскресенья, 30 октября (в субботу 29 октября по времени Нью-Йорка) Василий Ломаченко проведет бой с американцем Джемейном Ортисом. На UA-Футбол будет текстовая трансляция поединка.

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В статье: Василий Ломаченко война с россией
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