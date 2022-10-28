Кирби – на провокационный вопрос журналиста из рф: Будьте внимательны. Ничего об Украине без Украины

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби ответил на провокационный вопрос российского журналиста, что "если придет время", то момент для переговоров с россией должен выбирать истеблишмент Украины.

"Если и когда придет время вести переговоры о мире – это должно быть решением президента Зеленского, нужно делать это на его условиях. Он президент Украины, суверенного государства".

Кирби уместно напомнил, что президент Украины был избран, чтобы представлять украинский народ и говорить от его имени.

"Он должен определять, каким должен быть успех, он должен определять, как должна выглядеть победа, и он должен определять, когда придет время для переговоров".

Задавая свой вопрос, журналист пропагандистского издания риа "новости" игорь наймушин умышленно подчеркнул, что его страна рассматривает завершение войны в Украине исключительно в результате переговоров россии и США, имея в виду распространенную в рф точку зрения о пребывании Украины под полным внешним управлением США.