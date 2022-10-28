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Кирби – на провокационный вопрос журналиста из рф: Будьте внимательны. Ничего об Украине без Украины

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Кирби – на провокационный вопрос журналиста из рф: Будьте внимательны. Ничего об Украине без Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби ответил на провокационный вопрос российского журналиста, что "если придет время", то момент для переговоров с россией должен выбирать истеблишмент Украины.

"Если и когда придет время вести переговоры о мире – это должно быть решением президента Зеленского, нужно делать это на его условиях. Он президент Украины, суверенного государства".

Кирби уместно напомнил, что президент Украины был избран, чтобы представлять украинский народ и говорить от его имени.

"Он должен определять, каким должен быть успех, он должен определять, как должна выглядеть победа, и он должен определять, когда придет время для переговоров".

Задавая свой вопрос, журналист пропагандистского издания риа "новости" игорь наймушин умышленно подчеркнул, что его страна рассматривает завершение войны в Украине исключительно в результате переговоров россии и США, имея в виду распространенную в рф точку зрения о пребывании Украины под полным внешним управлением США.

"Будьте внимательны: ничего об Украине без Украины".

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В статье: война с россией Джон Кирби
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