Кирби – на провокационный вопрос журналиста из рф: Будьте внимательны. Ничего об Украине без Украины
База
Getty Images / Global Images Ukraine
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби ответил на провокационный вопрос российского журналиста, что "если придет время", то момент для переговоров с россией должен выбирать истеблишмент Украины.
"Если и когда придет время вести переговоры о мире – это должно быть решением президента Зеленского, нужно делать это на его условиях. Он президент Украины, суверенного государства".
Кирби уместно напомнил, что президент Украины был избран, чтобы представлять украинский народ и говорить от его имени.
"Он должен определять, каким должен быть успех, он должен определять, как должна выглядеть победа, и он должен определять, когда придет время для переговоров".
Задавая свой вопрос, журналист пропагандистского издания риа "новости" игорь наймушин умышленно подчеркнул, что его страна рассматривает завершение войны в Украине исключительно в результате переговоров россии и США, имея в виду распространенную в рф точку зрения о пребывании Украины под полным внешним управлением США.
"Будьте внимательны: ничего об Украине без Украины".
Популярное сейчас
- Защитника, права на которого принадлежат Арсеналу, ранили ножом в миланском супермаркете
- Ураган разгромно проиграл Бенфике в футзальной Лиги чемпионов
- Гол в ворота Динамо претендует на звание лучшего в туре Лиги Европы
- Про иранские дроны, ЯО, сроки возвращения Херсона и запас ракет рф. Главное из интервью Буданова
- Семейная идиллия. Александр и Влада Зинченко поделились милой фотосессией з дочерью. ФОТО
- Готова покорять мир: Свитолина вместе с новорожденной дочкой отправилась домой
Новости по теме
- 17:39 Украинские Белый дом: Нам нечего добавить о взрыве на Крымском мосту - путин может закончить войну в любой момент
- 19:16 Украинские Кирби: США серьезно восприняли слова Путина о ядерном оружии
- 10:35 Украинские Байден и Пентагон высказались о контрнаступлении ВСУ. Скоро США должны объявить о новом пакете помощи