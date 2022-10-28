Глава МИД Латвии: Выступление путина было похоже на репетицию речи в Гааге

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс назвал речь президента рф путина на дискуссионной платформе "Валдай" репетицией перед выступлением в Международном суде в Гааге.

"Это почти как репетиция речи в защиту в Международном трибунале в Гааге, или в Нюрнберге", – прокомментировал он выступление российского президента в своем Твиттере.

Также в комментариях пользователи сравнили выступление кремлевского карлика с политическим завещанием Гитлера, в котором фюрер заявлял, что "не хотел этой войны" и возлагал вину за Вторую Мировую на лидеров других стран.