Глава МИД Латвии: Выступление путина было похоже на репетицию речи в Гааге
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Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс назвал речь президента рф путина на дискуссионной платформе "Валдай" репетицией перед выступлением в Международном суде в Гааге.
"Это почти как репетиция речи в защиту в Международном трибунале в Гааге, или в Нюрнберге", – прокомментировал он выступление российского президента в своем Твиттере.
Также в комментариях пользователи сравнили выступление кремлевского карлика с политическим завещанием Гитлера, в котором фюрер заявлял, что "не хотел этой войны" и возлагал вину за Вторую Мировую на лидеров других стран.
Это почти как репетиция защитительной речи— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) October 27, 2022
в Международном трибунале в Гааге или в Нюрнберге pic.twitter.com/GwfN3DWHRC
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