  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Глава МИД Латвии: Выступление путина было похоже на репетицию речи в Гааге
В тренде

Глава МИД Латвии: Выступление путина было похоже на репетицию речи в Гааге

Общие новости
(1 голосов)

Верно подмечено

Глава МИД Латвии: Выступление путина было похоже на репетицию речи в Гааге

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс назвал речь президента рф путина на дискуссионной платформе "Валдай" репетицией перед выступлением в Международном суде в Гааге.

"Это почти как репетиция речи в защиту в Международном трибунале в Гааге, или в Нюрнберге", – прокомментировал он выступление российского президента в своем Твиттере.

Также в комментариях пользователи сравнили выступление кремлевского карлика с политическим завещанием Гитлера, в котором фюрер заявлял, что "не хотел этой войны" и возлагал вину за Вторую Мировую на лидеров других стран.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Эдгарс Ринкевич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде