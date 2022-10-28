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12 российских чмобиков сдались в плен украинским десантникам на Луганщине - ВИДЕО

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Теперь будут спокойно ждать обмена в плену

12 российских чмобиков сдались в плен украинским десантникам на Луганщине - ВИДЕО

Новина українською

12 российских военнослужащих из Белгородской, Владимирской и Липецкой областей добровольно сдались в плен десантникам 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в Луганской области.

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Об этом сообщает в твиттере Necro Mancer.

Они выбрали жизнь, спаслись от путинской войны, и теперь будут спокойно ждать обмена в плену.

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В статье: война с россией
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