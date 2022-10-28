12 российских чмобиков сдались в плен украинским десантникам на Луганщине - ВИДЕО
Теперь будут спокойно ждать обмена в плену
12 российских военнослужащих из Белгородской, Владимирской и Липецкой областей добровольно сдались в плен десантникам 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в Луганской области.
Об этом сообщает в твиттере Necro Mancer.
Они выбрали жизнь, спаслись от путинской войны, и теперь будут спокойно ждать обмена в плену.
#25овдбр #всу наловила чмобиков, целую дюжину, в основном белгородские, но есть и владимирский с липецким https://t.co/FYtMVMv0Dy #всрф #потерьнет #мобилизация pic.twitter.com/HZBybFAx7Y— Necro Mancer (@666_mancer) October 28, 2022
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