Медведев: Электричество вернется в Украину, если признать оккупированные территории российскими

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Украина сможет наладить нормальное электроснабжение, если признает оккупированные территории принадлежащими РФ.

Об этом он написал в телеграмме.

"Путь к стабильности энергоснабжения другой. Следует признать правомерность требований России в рамках СВО и ее результаты, отраженные в нашей Конституции. И тогда со светом наладится", - написал Медведев.

Так он прокомментировал намерения Украины покупать электричество в Европе.

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Фактически Медведев выставил ультиматум, что Украина наладит ситуацию с электроснабжением, только признав оккупированные области российскими.

Россия заявляет о присоединении к себе четырех областей Украины - Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой. Ни одну из них она не контролирует полностью.