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Медведев: Электричество вернется в Украину, если признать оккупированные территории российскими

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Айфончик снова залез на стакан

Медведев: Электричество вернется в Украину, если признать оккупированные территории российскими

фото из свободных источников

Новина українською

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Украина сможет наладить нормальное электроснабжение, если признает оккупированные территории принадлежащими РФ.

Об этом он написал в телеграмме.

"Путь к стабильности энергоснабжения другой. Следует признать правомерность требований России в рамках СВО и ее результаты, отраженные в нашей Конституции. И тогда со светом наладится", - написал Медведев.

Так он прокомментировал намерения Украины покупать электричество в Европе.

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Фактически Медведев выставил ультиматум, что Украина наладит ситуацию с электроснабжением, только признав оккупированные области российскими.

Россия заявляет о присоединении к себе четырех областей Украины - Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой. Ни одну из них она не контролирует полностью.

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