Гутцайт: Страны-партнеры заверили в дальнейшей помощи и поддержке санкций против РФ и РБ

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт рассказал о том, как прошла Конференция министров Совета Европы в Турции.

"Продуктивные дни на Конференции министров Совета Европы в Турции. Говорили о гендерном равенстве и инклюзивности, защите юных спортсменов от насилия, обеспечении доступности спорта для всех — ради устойчивого будущего и более крепких обществ.

Читайте также Из-за российского вторжения погибли уже 154 украинских спортсмена и тренера

Совместные позиции отражены в двух Резолюциях, координирующих дальнейшую работу Совета Европы в спортивном направлении.

Практически ни одно международное мероприятие не обходит тему российской войны против Украины. Представители стран-партнеров выразили безоговорочную поддержку украинскому народу, нашему спортивному движению. Они заверили в дальнейшей помощи и поддержке санкций, в частности, недопущения граждан рф и рб к международным соревнованиям в любом статусе.

Итак, продолжаем консолидировать мир в борьбе с российской агрессией. Объединенная, сильная и решительная демократия победит диктатуру", – написал Гутцайт в facebook.