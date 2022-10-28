Гутцайт: Страны-партнеры заверили в дальнейшей помощи и поддержке санкций против РФ и РБ
Министр молодежи и спорта принял участие в Конференции министров Совета Европы
mms.gov.ua
Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт рассказал о том, как прошла Конференция министров Совета Европы в Турции.
"Продуктивные дни на Конференции министров Совета Европы в Турции. Говорили о гендерном равенстве и инклюзивности, защите юных спортсменов от насилия, обеспечении доступности спорта для всех — ради устойчивого будущего и более крепких обществ.
Совместные позиции отражены в двух Резолюциях, координирующих дальнейшую работу Совета Европы в спортивном направлении.
Практически ни одно международное мероприятие не обходит тему российской войны против Украины. Представители стран-партнеров выразили безоговорочную поддержку украинскому народу, нашему спортивному движению. Они заверили в дальнейшей помощи и поддержке санкций, в частности, недопущения граждан рф и рб к международным соревнованиям в любом статусе.
Итак, продолжаем консолидировать мир в борьбе с российской агрессией. Объединенная, сильная и решительная демократия победит диктатуру", – написал Гутцайт в facebook.
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