Павелко вернулся в Украину. Ранее журналисты утверждали, что ему вручат подозрение

Президент УАФ Андрей Павелко сообщил о том, что он вернулся в Украину из зарубежной командировки.

"Вернулся из заграничной командировки. Результативные итоги многих встреч с европейскими коллегами лишь добавляют оптимизма по подготовке совместной заявки Украины, Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030. Поэтому с вдохновением продолжаем работу. С верой в ВСУ и победу Украины!" – написал Павелко в своем Фейсбуке.

Напомним, что ранее известный украинский журналист Константин Андриюк заявлял о том, П авелко по возвращении в Украину ждет вручение подозрения в уголовном производстве .