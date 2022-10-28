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Павелко вернулся в Украину. Ранее журналисты утверждали, что ему вручат подозрение

Общие новости
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(1 голосов)

Посмотрим, как будут развиваться события

Павелко вернулся в Украину. Ранее журналисты утверждали, что ему вручат подозрение

Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - В.Раснер

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко сообщил о том, что он вернулся в Украину из зарубежной командировки.

"Вернулся из заграничной командировки. Результативные итоги многих встреч с европейскими коллегами лишь добавляют оптимизма по подготовке совместной заявки Украины, Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030.

Поэтому с вдохновением продолжаем работу. С верой в ВСУ и победу Украины!" – написал Павелко в своем Фейсбуке.

Напомним, что ранее известный украинский журналист Константин Андриюк заявлял о том, Павелко по возвращении в Украину ждет вручение подозрения в уголовном производстве.

Ранее правоохранители при пересечении границы между Польшей и Украиной вручили подозрение вице-президенту УАФ Записоцкому.

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В статье: Андрей Павелко Константин Андриюк УАФ
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
28.10.2022 в 18:15
Що не посадовець то злочинець...
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+2
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
28.10.2022 в 18:11
Парєшал , Андрюша?
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+2
0
vinn (Khmelnitskу)
28.10.2022 в 17:52
У нас як завжди крупну рибу типу Суркісів ніхто не чіпає і нічого не бачать, а дрібні пішаки віддуваються за всіх. Чи вже забули хто Павелка продвигав?
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+3
0

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