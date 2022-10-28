Павелко вернулся в Украину. Ранее журналисты утверждали, что ему вручат подозрение
Посмотрим, как будут развиваться события
Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - В.Раснер
Президент УАФ Андрей Павелко сообщил о том, что он вернулся в Украину из зарубежной командировки.
"Вернулся из заграничной командировки. Результативные итоги многих встреч с европейскими коллегами лишь добавляют оптимизма по подготовке совместной заявки Украины, Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030.
Поэтому с вдохновением продолжаем работу. С верой в ВСУ и победу Украины!" – написал Павелко в своем Фейсбуке.
Напомним, что ранее известный украинский журналист Константин Андриюк заявлял о том, П
Ранее правоохранители при пересечении границы между Польшей и Украиной
Популярное сейчас
- Битва 2-й и 3-й команды УПЛ, испытание для Динамо. Расписание футбола на 28-30 октября
- Назван лучший игрок матча Днепр-1 – Аполлон по версии SofaScore
- Гол в ворота Динамо претендует на звание лучшего в туре Лиги Европы
- ВСУ ликвидировали подполковника ВДВ российской армии
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка звездного защитника Баварии. ФОТО
- Kalush Orchestra и The Rasmus перепели легендарный хит финской рок-группы. ВИДЕО
Новости по теме
- 21:48 Украинские Андриюк: Звонил Павелко. Сказал, что не боится подозрений и что за этим стоит русский след
- 18:43 Украинские Андриюк: Павелко сейчас – за границей. В Украине его ждет вручение подозрения в уголовном производстве
- 18:33 Украинские УАФ подала в Минспорта обновленный список на награды. Уже без Денисова, Ротаня, Костюченко и Засухи