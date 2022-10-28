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Шойгу заявил об окончании мобилизации в рф: говорит, что в Украине уже 82 тысячи призванных

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(1 голосов)

На россии как обычно все идет по плану

Шойгу заявил об окончании мобилизации в рф: говорит, что в Украине уже 82 тысячи призванных

regnum.ru

Новина українською

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что якобы частичная мобилизация завершилась, и в Украину отправили уже 82 тысячи мобилизованных.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство "РИА Новости".

По словам Шойгу было мобилизовано 300 тысяч человек, средний возраст призванных 35 лет. 218 тысяч мобилизованных, по словам министра, проходят боевое слаживание на полигонах.

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41 тысяча из 82, которые отправили в Украину, уже, по словам Шойгу, участвуют в боевых действиях.

Заметим, что указ о прекращении мобилизации Путиным не подписан.

"Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня (28 октября - ред.). Оповещение граждан завершено. Установленная вами задача в 300 тысяч человек выполнена. Никаких дополнительных задач не планируется", - сказал Шойгу.

Напомним, что 14 октября Путин заявил, что частичная мобилизация в Российской Федерации завершится до конца октября: с 21 сентября уже мобилизовали якобы 222 тысячи россиян.

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В статье: война с россией сергей шойгу
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
28.10.2022 в 23:26
Скільки дебілів ще закопувати...
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