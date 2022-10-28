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В доме Павелко прошли обыски. Football Hub опубликовал документы

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Согласно документам, обыск прошел 18 октября 2022 года

В доме Павелко прошли обыски. Football Hub опубликовал документы

Фото: footballua.tv/ автор неизвестен

Новина українською

В доме Андрея Павелко, руководителя Украинской ассоциации футбола, прошли обыски. Об этом сообщает Football Hub, при этом предоставляя документы, полученные из неназванных источников.

Согласно письму Нацполиции, 18 октября 2022 года на основании определения следователя судьи был проведен обыск по месту жительства Андрея Павелко с целью возмещения и изъятия вещей и документов, имеющих значение для досудебного расследования.

Интересно, что ранее Павелко якобы отрицал факт проведения обысков в своем доме.

Действующий президент Украинской ассоциации футбола, который в то время был президентом ФФУ и народным депутатом ВРУ, имеет в этом уголовном производстве пока статус свидетеля. Однако, как предполагает источник, изъятые доказательства могут повлиять на изменение статуса – со свидетеля на подозреваемого.

Досудебное расследование начато и осуществляется в уголовном производстве №42019000000002229 по факту злоупотребления должностными лицами Украинской ассоциации футбола своим положением в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах. Речь идет о расходовании средств, полученных ФФУ от УЕФА, которые якобы пошли на элитные продукты питания вместо развития украинского футбола. Об этом ранее писали журналисты программы "Гроші".

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Так, в 2016-2017 годах компанией Newport Management Limited было получено более 4 млн евро от УЕФА. Эти деньги – компенсация за участие сборной в Евро-2016. После чего было подготовлено 18 распоряжений на общую сумму 3,2 миллиона евро, подписанных в то время генеральным секретарем ФФУ Юрием Записоцким, которому недавно было вручено подозрение от Генпрокуратуры. Дальше средства были уплачены за большое количество чая, кофе, морепродуктов и электротехнического оборудования.

В доме Павелко прошли обыски. Football Hub опубликовал документы - изображение 1В доме Павелко прошли обыски. Football Hub опубликовал документы - изображение 2
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В статье: Андрей Павелко УАФ
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
28.10.2022 в 22:39
Х*р його тепер виковиряєш з закордону....
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