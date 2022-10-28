Кличко: Новое оборудование ПВО поступило в Киев

Городской голова Киева Виталий Кличко заверил, что столичные энергообъекты уже защищены новыми системами противовоздушной обороны.

Об этом Кличко сообщил в эфире телеканала "Киев".

"Военные заверили, что сейчас новое оборудование противовоздушной обороны уже в столице.

Воздух будет более защищен и надеюсь, что атак и провокаций с дронами-камикадзе и ракетами уже не будет", - сказал мэр.

Кличко также рассказал, что на стабилизацию ситуации с электроснабжением в столице необходимо ориентировочно 2-3 недели.