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Кличко: Новое оборудование ПВО поступило в Киев

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Воздух Киева будет более защищен

Кличко: Новое оборудование ПВО поступило в Киев

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

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Городской голова Киева Виталий Кличко заверил, что столичные энергообъекты уже защищены новыми системами противовоздушной обороны.

Об этом Кличко сообщил в эфире телеканала "Киев".

"Военные заверили, что сейчас новое оборудование противовоздушной обороны уже в столице.

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Воздух будет более защищен и надеюсь, что атак и провокаций с дронами-камикадзе и ракетами уже не будет", - сказал мэр.

Кличко также рассказал, что на стабилизацию ситуации с электроснабжением в столице необходимо ориентировочно 2-3 недели.

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В статье: Виталий Кличко война с россией
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