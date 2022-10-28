Кличко: Новое оборудование ПВО поступило в Киев
Воздух Киева будет более защищен
Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko
Городской голова Киева Виталий Кличко заверил, что столичные энергообъекты уже защищены новыми системами противовоздушной обороны.
Об этом Кличко сообщил в эфире телеканала "Киев".
"Военные заверили, что сейчас новое оборудование противовоздушной обороны уже в столице.
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Воздух будет более защищен и надеюсь, что атак и провокаций с дронами-камикадзе и ракетами уже не будет", - сказал мэр.
Кличко также рассказал, что на стабилизацию ситуации с электроснабжением в столице необходимо ориентировочно 2-3 недели.
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Источник:Українська правда
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