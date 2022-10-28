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МИД Китая: У Путина заявили о готовности "вести диалог" с Украиной и США

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Очередной намек на переговоры от РФ

МИД Китая: У Путина заявили о готовности "вести диалог" с Украиной и США

Новина українською

Спикер МИД КНР Ван Вэньбинь, заявил о том, что у диктатора России Путина заявили о готовности вести переговоры с Украиной и США.

Об этом стало известно из телефонного разговора министров иностранных дел Китая и России.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Россия готова сесть за стол переговоров с представителями Украины и Соединенных Штатов, сообщает китайское государственное издание Global Times.

Спикер дипломатического ведомства отметил, что китайская сторона поддерживает такую инициативу.

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По словам Ван Вэньбиня, о готовности Москвы вести трехсторонние переговоры стало известно после телефонного разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова со своим китайским коллегой Ван И. Именно Лавров заявил о готовности РФ вести диалог с Украиной и США.

О том, что между главами дипломатических ведомств РФ и КНР состоялся телефонный разговор стало известно 27 октября. В пресс-службе МИД России опубликовали материал об этом, однако в сообщении ни слова не сказано о готовности Кремля к каким-либо переговорам. Единственное, что касалось украинской тематики — это слова Лаврова о ходе войны в Украине и усилия российской стороны "по пресечению провокаций с использованием компонентов оружия массового уничтожения".

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В статье: Владимир Путин война с россией
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Источник:
Фокус

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