Россия с 30 октября введет "автоматическое гражданство РФ" для жителей оккупированной Запорожской области

Назначенная россией оккупационная "власть" заявила, что все жители временно оккупированной части Запорожской области получат так называемое "автоматическое гражданство рф" с понедельника, 30 октября.

Об этом мэр Мелитополя Иван Федоров сообщает в Telegram.

"Местные гауляйтеры Мелитополя анонсировали, что с 30 октября все жители, проживающие в захваченных населенных пунктах Запорожской области, автоматически становятся гражданами россии", - отмечает Федоров.

Согласно его словам, люди массово отказались брать российские паспорта, поэтому оккупанты решили их не спрашивать. По мнению мэра Федорова, целью является устрашение и принудительная мобилизация.

При этом, Федоров напомнил, что любые указы россиян на оккупированных территориях юридически ничтожны.