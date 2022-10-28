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Зеленский: Уже скоро России может понадобиться новая волна отправки людей на войну

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Российские чмобики долго не выдерживают

Зеленский: Уже скоро России может понадобиться новая волна отправки людей на войну

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Владимир Зеленский считает, что мобилизованные оккупанты настолько плохо подготовлены и экипированы, что России вскоре может понадобиться новая волна мобилизации.

Об этом в своем традиционном видеообращении Зеленский рассказал вечером 28 октября.

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"Сегодня (28 октября - ред.) у врага отчитываются о якобы завершении их мобилизации... О якобы ненужности новых волн отправки граждан России на фронт.

Мы чувствуем на передовой совсем другое. Хотя Россия и пытается усилить давление на наши позиции, используя мобилизованных, но они настолько плохо подготовлены и экипированы, настолько грубо применяются командованием, что это позволяет предположить: уже скоро России может понадобиться и новая волна отправки людей на войну.

Мы к этому готовимся - готовимся к тому, что текущее российское руководство будет искать любые новые возможности, чтобы продолжать войну. В том числе и благодаря своим сообщникам - в Иране.

Именно поэтому ежедневно работаем с партнерами для того, чтобы усилить нашу противовоздушную оборону, другие наши оборонительные возможности. Ежедневно усиливаем защиту нашей критической инфраструктуры, прежде всего энергетической", - сказал Зеленский.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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