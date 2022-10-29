Яркая победа Зари, Аталанта готова продать Малиновского. Главные новости за 28 октября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 28-е октября.

Традиционно для нынешнего чемпионата Украины, очередной тур УПЛ начался в пятницу. В Киеве харьковский "Металлист 1925", сменивший недавно Валерия Кривенцова на тандем Эдмара и Голодюка, номинально принимал "Зарю". Несмотря на неплохой стартовый отрезок, хозяева матча крупно проиграли. Голы Чурко и Нагнойного до перерыва, а также Имерекова во втором тайме помогли команде ван Леувена победить со счетом 3:0. После пятничного триумфа "Заря" временно сумела взобраться на третье место. Что касается "Металлиста 1925", то команда осталась девятой, однако до конца тура может потерять несколько позиций.

Не зря летом ходило немало слухов о возможном уходе Руслана Малиновского из "Аталанты". В новой кампании украинец выпал из основы команды, что может отразиться на зимних трансфера итальянского клуба. Как передает TuttoAtalanta, клуб не намерен удерживать украинца и будет готов продать его в ближайшее трансферное окно. Ранее контракт Малиновского был действителен до лета 2023-го, однако недавно стороны договорились о пролонгации до 2024-го или 2025-го года (данные от разных источников отличаются). В новом сезоне Руслан в сумме провел десять игр (1+1), однако лишь в четырех случаях выходил на поле с первых минут.

Помимо старта десятого тура УПЛ, прошли очередные матчи первенства Первой лиги. Один из лидеров своей группы, черкасский "ЛНЗ", отправился в гости к "Кремню". И ничего хорошего оттуда команда Александра Ковпака привезти не сумела. Счет 1:1 не позволил "ЛНЗ" оторваться от "Оболоне" - теперь преимущество над киевской командой составляет всего один бал, при том, что последние свой матч в туре еще не играли. В параллельной группе важную победу добыл "Эпицентр". Коллектив из Хмельницкой области со счетом 3:2 одолел "Диназ" и сумел подняться на третье место. Правда от лидера они отстают сразу на восемь балов.

Наставники национальных сборных начинают подготовку к Чемпионату мира, который стартует уже в ноябре. Свою расширенную заявку объявил коуч сборной Испании Луис Энрике. Интересно, что среди 55 футболистов не нашлось места опытному киперу "МЮ" Давиду де Хеа - он не вошел в список. А вот еще более опытный Серхио Рамос в расширенной заявке свое место получил. Правда, испанские СМИ сообщают, что вероятность его поездки на Мундиаль достаточно невысока. Даже несмотря на то, что 36-летний центрбек ныне основной во французском "ПСЖ".

Закончим дайджест положительными новостями. По данным английских СМИ, совсем скоро в общую группу "Арсенала" должен вернуться Александр Зинченко, пропустивший последние игры "канониров". Пока что завершается его восстановление после травм, фулбек работает по индивидуальной программе под наблюдением медицинского персонала клуба. Точных сроков возвращения источник не называет, но вряд ли это случится в матче выходных против "Ноттингем Форрест". Последний раз Александр выходил на поле первого октября в игре против "Тоттенхэма".